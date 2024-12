Romadailynews.it - “Via Ottaviano restituita alla città: il Sindaco Gualtieri inaugura il restauro in vista del Giubileo”

Mercoledì 11 dicembre ilRobertoha visitato via, recentemente restaurata dopo un intervento avviato il 4 marzo e durato quasi 10 mesi. Il principale obiettivo dei lavori, realizzati indel, è stato restituire ampiezzastorica arteria commerciale.Ilha incluso il rinnovo completo della pavimentazione in sampietrini, con l’eliminazione del dislivello centrale e la creazione di una carreggiata unica. La strada, ora ampiamente pedonalizzata, si presenta con marciapiedi più larghi, nuove alberature, piante, fiori e sedute in marmo.Viaè stata simbolicamentecittadinanza attraverso una passeggiata del, accompagnato dall’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.“Via– ha detto ilRoberto– è diventata un boulevard, un salotto, una piazza lineare.