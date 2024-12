Bergamonews.it - “Racconta lo sport”: la biblioteca Marabini indice un nuovo concorso letterario per ragazzi

Torna ilnazionale Neriolo”, indetto dall’omonima Associazione culturale. La seconda edizione, sempre riservata agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori, avrà come tema “Una vittoria indimenticabile: quale trionfoivo vi ha emozionato di più e perché”. Il montepremi complessivo ammonta a 3000 (tremila) euro. Inoltre, gli autori dei migliori temi riceveranno premi in libri della collana STORIE DIdi Bolis Edizioni.Anche quest’anno il primo premio destinato al miglior tema delle due distinte categorie (under 15 e under 19) è intitolato a Nerio, uomo di cultura e indimenticato imprenditore e dirigenteivo, al quale è intestata anche ladello, con sede a Seriate, alle porte di Bergamo, dove si terrà la premiazione finale nella giornata di domenica 23 marzo.