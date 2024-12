Isaechia.it - Grande Fratello, Helena lapidaria su Lorenzo: “Un narciso pazzesco! La storia con Shaila? Ecco come la penso”

Durante il daytime del, le dinamiche tra i concorrenti si sono fatte sempre più tese, con la modella brasilianaPrestes che ha rilasciato dichiarazioni pungenti nei confronti del coinquilinoSpolverato.non ha usato mezzi termini, definendolo “unpazzo” e spiegandole conversazioni con lui non abbiano mai portato a nulla di costruttivo.Nel corso del suo sfogo,ha descrittouna persona che la prosciuga emotivamente, aggiungendo che il suo atteggiamento sarebbe dettato da un ego smisurato. La modella ha inoltre sottolineatosi senta costantemente “in mezzo” alle dinamiche della casa, rimarcando il suo ruolo di concorrente attiva e determinata:Io sarò sempre in mezzo finché sarò qua. La mia frase è per fargli capire che io sono quaconcorrente, sono sempre in mezzo.