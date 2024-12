Lanotiziagiornale.it - FS presenta il piano strategico: investimenti per 100 miliardi

Unda 100diper il quinquennio 2025-2029. Ma anche uno sguardo al futuro, con un’apertura verso gli investitori nella rete dell’Alta Velocità e con un obiettivo: riportare in orario 50mila treni l’anno. A disegnare il futuro del gruppo FS è l’amministratore delegato, Stefano Antonio Donnarumma.Ildi FS trae obiettiviAll’Auditorium Parco della Musica di Roma, Donnarumma fissa alcuni obiettivi per i prossimi cinque anni: oltre 20di ricavi nel 2029 (con una crescita del 30%), Ebitda da più di 3,5e risultato netto oltre i 500 milioni. Utili che, sottolinea l’ad, servono per fare. Quei 100di cui soltanto 14 provenienti dal Pnrr. Un Pnrr che lo stesso Donnarumma avrebbe scritto diversamente, soprattutto per alcuni progetti complessi resi ancora più complicati da “fattori esogeni imprevisti”.