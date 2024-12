Decreti Salvini Uber aderisce alle proteste degli Ncc | Stop ai servizi il 12 dicembre I sindacati dei taxi | Polemiche sterili Non vogliono regole

Leggi su Open.online

Ci sarà ancheallo scioperoNcc di domani, 12, contro isul trasporto privato. La decisione della società è stata comunicata con una nota: anche i conducenti disaranno presentimanifestazioni programmate in tutta Italia. «Sospendiamo i nostriBlack, Reserve, Van, Lux e Green in solidarietà con le migliaia di operatori Ncc che stanno lottando per la loro sopravvivenza», ha fatto sapere la società statunitense che si oppone all’obbligo per gli autisti di aspettare 20 minuti tra un viaggio e l’altro e il rientro il rimessa. La protesta«conferma il proprio impegno nella difesa del diritto alla mobilità e al lavoro e ribadisce la necessità di tutelare l’esigenza dei cittadini di potersi muovere in modo rapido, sicuro e accessibile, evitando che rigide normative penalizzino chi utilizza iNcc».