Secoloditalia.it - “Ma quali multe da 10mila euro”: Salvini smonta tutte le fake sul nuovo Codice della strada

Troppe bugie, allarmismi, interpretazioni sbagliate sulapprovato dal consiglio dei ministri. Il ministro dei Trasporti Matteocorre ai ripari, su un terreno, come quello sulla sicurezzale, che riguarda la vita (e purtroppo la morte) delle persone, sul quale il gossip è particolarmente dannoso. “Girano dellenews suda, suche cambiano di ora in ora”, dice il ministro ospite di Mattino Cinque sulle nuove regole restrittive in vigore dal 14 dicembre. La verità è un’altra.: girano troppesul“Aumentano leper chi ruba un posto ai disabili ovvero per chi occupa abusivamente il posto dei disabili e per chi parcheggia a un incrocio rischiando di creare disastri”, ha precisato