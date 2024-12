Calciomercato.it - Cardinale-Milan, decisione presa: bomba da 700 milioni

Dal campo alle vicende legate alla proprietà delil passo è breve. RedBird punta a portare al 2028 la scadenza del prestito con ElliottDomani sera iltornerà in campo per affrontare la Stella Rossa in Champions League. Sfida importante per la classifica dei rossoneri che puntano ad un passaggio del turno, che anche dal punto di vista economico rischia di avere un peso specifico non indifferente.da 700(LaPresse) – Calciomercato.itQuestione quindi anche di soldi come quelle che coinvolgono direttamente Gerrye il futuro societario dello stesso club meneghino. In ballo il destino e la proprietà dei rossoneri che passa da RedBird e dal lavoro per rifinanziare il debito.ha infatti tutta l’intenzione di tenersi stretto ile come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ la trattativa tra RedBird e il fondo di proprietà della famiglia Singer è iniziata con mesi d’anticipo rispetto alla scadenza fissata per agosto 2025.