Ilrestodelcarlino.it - Alla Gallizi i bambini vanno ’a scuola di biscottini’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

‘Potere ai giovani’, almeno nella giornata di ieri all’asilo. I bimbi dell’istituto fanese, esibendo doti culinarie sorprendenti, hanno preparato, con la supervisione di Fabio Tinucci, gustosissimi dolcetti natalizi. L’iniziativa, denominata ‘di, si è svolta nel pomeriggio di ieri, nell’ambito della continuità trae famiglia sul tema dell’alimentazione. Ben 25 bimbi, a partire dalle 17, si sono trasformati in egregi chef, alle prese con farina, zucchero e decorazioni varie. Presenti, in veste di soddisfatti assaggiatori, il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore Loredana Maghernino. "Lavoriamo da settimanedie siamo soddisfatti di come sia andato il primo appuntamento – spiega l’assessore Maghernino –. Uno degli obiettivi era avvicinarci alle famiglie e lo abbiamo centrato in pieno, in linea con il progetto della refezione scolastica: il coinvolgimento dei genitori èbase del nuovo regolamento delle commissioni mensa".