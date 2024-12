Cultweb.it - Quella sporca dozzina, come finisce il war movie del 1967 con protagonista Lee Marvin

Leggi su Cultweb.it

termina con il sergente Bowren, il maggiore John Reisman e Joseph Wladislaw che vengono soccorsi dopo aver abbattuto un blindato dei tedeschi. Una volta nei pressi dell’ospedale, ricevono la visita del generale Worden. E ripensano ai loro compagni caduti.Londra, 1944. A pochi giorni dallo sbarco in Normandia, il maggiore John Reisman (Lee) viene convocato dal generale Worden (Ernest Borgnine) con l’incarico di guidare dodici uomini condannati a morte ad assaltare un castello francese in mano ai tedeschi. Considerata l’alta probabilità di fallimento, ubbidisce agli ordini con riluttanza. Recatosi presso il carcere militare di Marston Tyne, il soldato fa la conoscenza dei dodici detenuti selezionati per la missione: Joseph Wladislaw (Charles Bronson), Robert Jefferson (Jim Brown), Samson Posey (Clint Walker), Archer Maggot (Telly Savalas), Pedro Jimenez (Trini Lopez), Vernon Pinkley (Donald Sutherland) e Victor Franko (John Cassavetes).