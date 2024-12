Ilfattoquotidiano.it - Usa, la Corte Suprema ha in mano il futuro dei minori transgender: il Tennessee ha vietato loro l’accesso ad alcuni trattamenti sanitari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per molti nella nostra comunità, la speranza è l’ultima a morire. Non importa cosa succederà, siamo gente che resiste e continueremo a esistere, a dispetto dell’oppressione che ci può venire da questa sentenza”. La dichiarazione di Bamby Salcedo, attivista e presidente della TransLatin@Coalition, rende bene lo sgomento e la preoccupazione di molte personenegli Stati Uniti. Una causa sotto analisi in questi giorni allapotrebbe infatti ridurre drasticamente diritti fondamentali per lavita. Ma i timori di molti gruppi per i diritti vanno oltre. In discussione a Washington è il principio stesso di eguaglianza in una democrazia.Il caso davanti ai nove giudici della, US v Skrmetti, riguarda il. In questo Stato del Sud, a solida maggioranza repubblicana, è passato il bando a una serie diper gli adolescenti