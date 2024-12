Lapresse.it - Siria, chi è al Jolani: leader dei ribelli di Hayat Tahrir al-Sham

I combattenti delle forze antigovernative hanno conquistato Damasco, mettendo fine al governo di Bashar al-Assad. A guidare l’offensiva c’era Abu Mohammed al-(colui che viene dalle Alture del Golan), che è a capo dial-(Hts), gruppo che è diventato la forza di opposizione armata più potente in.Fondatore di Hts, al-Golani ha cercato di smarcarsi dalle altre forze armate in merito alle operazioni oltre confine, concentrandosi sulla creazione di una ‘Repubblica islamica’ in. Dal 2016, lui e il suo gruppo si sono accreditati come “custodi credibili di unaliberata da al-Assad”.Nato nel 1982 a Riyadh, in Arabia Saudita, dove suo padre lavorava come ingegnere petrolifero, torna innel 1989, stabilendosi vicino a Damasco. Si sa poco del suo periodo a Damasco prima del suo trasferimento in Iraq nel 2003, dove si unì ad al-Qaeda in Iraq.