Oasport.it - Ciclocross oggi in tv, Coppa del Mondo Cabras 2024: orari esatti, programma, streaming

Torna ladeldiche fa per la prima volta in questa stagione-2025 tappa in Italia: si approda in Sardegna per la gara in quel diche vedrà la bellezza di 27 italiani presenti: 13 al femminile, 14 al maschile.LA DIRETTA LIVE DELLADELDIALLE 13.40 E 15.10Al femminile mancheranno alcune big in partenza: assenti la campionessa delFem van Empel, Ceylin Alvarado, Zoe Backstedt, Blanka Kata Vas e Marie Schreiber, tutte impegnate nei rispettivi ritiri. Sarà al via invece l’olandese Lucinda Brand che ha vinto l’ultima tappa di Dublino.Tredici le italiane presenti: su tutte la campionessa nazionale Sara Casasola che andrà a caccia del suo primo podio indel, ma ci sono anche Carlotta Borello, Francesca Baroni, Rebecca Gariboldi, Lucia Bramati, Elisa Ferri, Alessia Bulleri, Giorgia Pellizotti, Eva Lechner, Beatrice Fontana, Elisa Bianchi, Nicole Azzetti, Marianna Angelica Gilioli.