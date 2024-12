Quifinanza.it - Nuovi percorsi in bici, in Italia nascono “Le Vie del BIKE”

Leggi su Quifinanza.it

L’si prepara a diventare una destinazione d’eccellenza per gli amanti delle due ruote grazie al progetto “Le Vie del”, un’iniziativa promossa dal Ministero del Turismo (Mit) e realizzata con il contributo delle Regionine. Si tratta di un ambizioso piano cicloturistico che mira a valorizzare il territorio nazionale attraverso la mappatura diche attraversano l’intera penisola, combinando sport, cultura e natura.Cosa sono “Le Vie del”Il progetto “Le Vie del” è nato all’interno dell’iniziativa “Viaggiono – Scopri l’che non sapevi”, ideata per promuovere itinerari turistici tematici che collegano le regionine in un viaggio unico. Curato dalla Regione Marche come capofila del “Turismo Attivo” il progetto ha portato alla creazione di treciclabili per ogni regione, per un totale di 57 ciclovie che permettono di esplorare 9.