Oasport.it - Biathlon, IBU Cup 2024-2025: Martina Trabucchi 17ma e Nicolò Betemps 12° nelle pursuit di Geilo

Si chiude la seconda tappa dell’IBU Cupdi, andata in scena a, in Norvegia:odierne successi della tedesca Marlene Fichtner e del padrone di casa Martin Uldal, mentre tra gli azzurri i migliori sonotra le donne, e, 12° tra gli uomini.Nella 10 kmfemminile vittoria della tedesca Marlene Fichtner, grazie al 20/20 al tiro, in 30’22?2, davanti alle transalpine Chloe Chevalier, seconda con due errori a 24?5, e Paula Botet, terza con quattro bersagli mancati, a 35?2.In casa Italia la migliore ècon cinque errori a 3’46?9, mentre Beatricechiude 21ma con 5 bersagli mancati a 3’59?4. Si classifica 24ma Linda Zingerle, con 18/20 al tiro, a 4’45?7, mentre Birgit Schoelzhorn, con 15/20 al poligono, chiude 28ma a 5’19?9, infine termina 38ma Alice Pacchiodi, con 6 errori, a 7’03?1.