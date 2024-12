Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 6/12/24

Oggi i promotori della solidarietà femminile a tutti i costi mi dovranno perdonare, ma non ne avrò molta per le due biondone protagoniste dellaodierna di. Hanno toppato entrambe, per quanto mi riguarda, e a ‘sto giro sono assolutamente dalla parte degli.Iniziamo da Martina De Ioannon, che (anche) oggi è scoppiata a piangere per la situazione che s’è venuta a creare coi suoi due corteggiatori (dico due perché, con buona pace di Francesco che continua a prendere parola per sottolineare quanto non sia lei quella sbagliata ma sono Ciro Solimeno e Gianmarco Steri che non la capiscono, è evidente che lui non abbia alcuna chances concreta e la partita se la giochino solo quei due).Urge premettere che lei è e resta la tronista che mi sta piacendo di più dall’inizio di questa stagione, e ad oggi (cit.