Sindaci allevatori e cittadini scrivono al prefetto | Lupi reintrodotti nelle Valli senza pensare alla sicurezza

Val Seriana. Un grido di aiuto e di attenzione, scritto da chi vive e respira ogni giorno l’aria delle montagne della Val di Scalve e della Val Seriana. È la voce di, che nonostante le difficoltà continuano a curare e preservare il territorio e le pratiche agricole, ma che a seguito della reintroduzione dei grandi carnivori si trova di fronte a minacce che ne mettono a rischio lae il futuro. E hanno fatto sapere alle proprie preoccupazioni in una lettera.L’incapacità di conciliare la predie la vita agricola è una delle principali difficoltà che la comunità montana sta affrontando e le normative, spesso pensatetenere conto della realtà territoriale, hanno portato difficoltà che si sono tradotte in disagi. “Si parla tanto di convivenza tra uomo e lupo, ma parlarne a tavolino in città non è certo come affrontarlo sul territorio e sugli alpeggi dove il bestiame dovrebbe pascolare liberamente e invece deve essere rinchiusostalle per timore che venga predato” si legge dlettera.