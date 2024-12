Inter-news.it - Inter-Parma, le probabili formazioni per la 15ª giornata di Serie A

Leggi su Inter-news.it

si giocherà oggi alle 18.30 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste leper la partita di oggi, valida per la quindicesimadiA.CASA – Simone Inzaghi è intenzionato a puntare sull’undici che era sceso in campo per appena 17? in Fiorentina-, partita sospesa e successivamente rinviata a data da destinarsi, dopo il malore terribile di Edoardo Bove. Dunque, tra i pali sempre Yann Sommer, con Josep Martinez, che a meno di clamorose sorprese dovrebbe fare il suo esordio ufficiali il 19 dicembre contro l’Udinese in Coppa Italia. Poi Yann Aurel Bisseck confermato come braccetto di destra, con Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni a completare il reparto. A destra nel centrocampo a cinque OK Denzel Dumfries, che vince il ballottaggio con Matteo Darmian.