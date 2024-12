Lanazione.it - Consorzio Vino Toscana, sì alla proposta per denominazione “Toscana Igt”

Firenze, 6 dicembre 2024 - La giunta regionale ha approvato le modifiche al disciplinare di produzione sull’indicazione geografica. Una di queste: ddizione sarebbe eliminato il termine “Toscano” a favore di “”. Sono state approvate dgiunta regionale le proposte di modifica avanzate dalriguardo al disciplinare di produzione dell’indicazione geografica che al momento è Toscano oIgt. Di notevole rilievo le novità a cui, in seguito all’istruttoria tecnica effettuata dal settore regionale competente esuccessiva consultazione della filiera regionale, la Regione ha dato parere favorevole. In particolare: - l’eliminazione del termine “Toscano” dche si chiamerebbe solo “Igt” - l’introduzione delle categorie “Spumante” e “Spumante di qualità” - l’introduzione della tipologia “Rosso Frizzante” - l’introduzione in etichetta del termine geografico “” “Il solo termine “” - spiega il presidente Eugenio Giani - contribuirà a rafforzare l’identità e la qualificazione deldellae contemporaneamente aiuterà il consumatore a comprendere correttamente la provenienza geografica del