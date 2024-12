361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 4 dicembre 2024

Leggi su 361magazine.com

Bene il programma MediasetNella serata di ieri, mercoledì 4, su Rai Uno, Riunione di famiglia: Non sposate le mie figlie 3 ha registrato 1.648.000 telespettatori, share 9.30%.Su Canale 5, l’ultima puntata di This is Me condotto da Silvia Toffanin, ottiene 3.034.000 spettatori con uno share del 21.8%.Su Rai2 l’ultimo appuntamento con la fiction Stucky si ferma a 1.466.000 spettatori pari al 7.6%.Su Italia1 il match di Coppa Italia, tra Fiorentina ed Empoli ottiene 1.827.000 spettatori con il 9.5% (pre e post nel complesso: 1.432.000 – 7.3%; nel dettaglio primo tempo: 1.762.000 – 8.5%, secondo tempo: 1.825.000 – 10%, rigori: 2.233.000 – 13.5%). Su Rai3 Chi l’ha visto? porta a casa ben 1.634.000 spettatori e il 9.9% (presentazione di 10 minuti: 1.102.000 – 5.3%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.