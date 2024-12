Ajax-Lazio trasferta vietata ai tifosi biancocelesti La sindaca di Amsterdam | Nessun rimborso

Leggi su Sportface.it

Ladi, Femke Halsema, ha risposto alla lettera del presidente dellaClaudio Lotito confermando l’intenzione di vietare laaiin occasione del match di Europa League del prossimo 12 dicembre tra. La prima cittadina della capitale olandese sottolinea come questa decisione sia frutto “informazioni e sulle esperienze (europee) a disposizione dell’organizzazione di polizia”. Il riferimento, piuttosto chiaro, è a quanto accaduto adlo scorso 7 novembre a margine di-Maccabi Tel Aviv, partita a margine della quale si sono verificate manifestazioni di antisemitismo e razzismo con atti violenti ai danni deiisraeliani.Nelle scorse ore da Roma ha provato l’intervento anche il sindaco capitolino Roberto Gualtieri, che ha cercato di spiegare come la stragrande maggioranza del tifo laziale non abbia niente a che vedere con l’antisemitismo e il razzismo.