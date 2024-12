Ilfattoquotidiano.it - Se Conte dovesse ‘farsi il suo partito’ potrebbe avere delle chance. Guardando alla Germania e a Sahra

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grillo è un genio della comunicazione. Lo è sempre stato. Peccato che la politica del ‘vero potere’ abbia bisogno d’altro che di parole per governare città, province e regioni di un paese complicato come l’Italia. “I valori del Movimento 5 Stelle sono scomparsi. Siete un partito che non riconosco più. Fatevi il vostro simbolo” è l’epitaffio del M5S, tramite video, dell’ex comico, tanto ex che Grillo s’è fatto riprendereguida di un carro funebre.Ultimo atto comunicativo e aria di tragedia. Tempeste in arrivo, per tutti gli ex grillini. Giuseppein testa, costretto dall’Elevato a ripetere le votazioni online (dal 5 all’8 dicembre), chiedendo agli iscritti un secondo parere su garante e presidente. Dovrà davvero “farsi il suo simbolo”, come minaccia il fondatore col supporto di agguerriti legali? Se sì, come chiamerà il nuovo partito? Forse Nova, come la kermesse romana che sancì il siluramento di Grillo.