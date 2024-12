Abruzzo24ore.tv - Piano neve Chieti: 7 turbine, GPS e 1890 tonnellate di sale pronte

- Investiti 845.000 euro per unefficiente: 65 ditte e 96 lotti d’intervento per la sicurezza stradale. La Provincia diha predisposto unarticolato e dettagliato per affrontare al meglio l’inverno 2024-2025, garantendo la sicurezza della circolazione in caso di nevicate o formazione di ghiaccio. Per fronteggiare situazioni di innevamento moderato, sono state stanziate risorse per un totale di 845.000 euro, che includonodi, già distribuite in 36 depositi strategici. A questo si aggiungono 7dislocate in punti critici per interventi tempestivi nelle aree montane maggiormente esposte. Grazie all’impiego di un sistema GPS su tutti i mezzi, sia quelli provinciali che quelli delle 65 ditte incaricate, la cabina di regia provinciale potrà monitorare in tempo reale sia le operazioni di sgomberoche la distribuzione del, assicurando un’efficienza ottimale.