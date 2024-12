Ilrestodelcarlino.it - Fiamme nell’isola ecologica. Piromani in azione

Un atto vandalico, una ragazzata, un segnale di disattenzione, una forma di protesta? Queste sono le ipotesi per l’indendionei pressi di un supermercato di via Circonvall, ad Argenta, incendio che è stato spento rapidamente dai vigili del fuoco. Sull’episodio, l’ennesimo di una serie, dopo quello di un mese fa in via Tisi, indagano i carabinieri che sono arrivati sul posto dopo aver raccolto l’allarme lanciato dal vicinato non appena avvistati il fumo ed il fuoco che stava avvolgendo l’isola. I militari dell’Arma hanno da subito avviato le indagini per riuscire ad individuare gli autori del raid. Non si esclude in questo momento nessuna pista. Di certo c’è che lesono divampate intorno alle 23,30 di lunedì scorso. Ed in men che si dica hanno distrutto i contenitori per il conferimenti dell’indifferenziata, carta, plastica, vetro ed umido divorati dall’incendio.