Stalking | al via il processo contro Lulù Selassiè a Roma

Oggi, 3 dicembre 2024, ha avuto inizio ilperche vede coinvolta Lucrezia Hailé, nota al grande pubblico come, sedicente principessa etiope e ex concorrente di reality show. L'accusa è stata formulata nei confronti della giovane per aver stalkerizzato Manuel Bortuzzo, campione di nuoto paralimpico, che ha denunciato comportamenti persecutori da parte della. Il caso ha attirato l'attenzione dei media e del pubblico, data la notorietà dei due protagonisti. Bortuzzo, che ha conquistato il cuore degli italiani con la sua determinazione e il suo talento sportivo, ha raccontato di aver subito una serie di molestie da parte della, che avrebbero compromesso la sua serenità personale e professionale. Il tutto sarebbe avvenuto dopo la loro partecipazione al reality show Grande Fratello Vip, durante il quale la coppia avrebbe avuto una breve relazione.