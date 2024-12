Lasciateci fare in pace”. Affari Tuoi, Stefano De Martino si rivolge così al pubblico in studio

Leggi su Caffeinamagazine.it

Deperde la pazienza e si sfoga con il. Un Denon si era mai visto prima. Il conduttore, ex ballerino di Amici, negli ultimi tempi si è imposto come uno dei professionisti più amati e seguiti della tv italiana. Il suo modo di, la sua ironia e la sua energia gli hanno consentito di affermarsi in un contesto molto competitivo e complicato nonostante la sua giovane età.Gli ascolti e la critica stanno premiandoDe, il cui nome spunta periodicamente fuori per questioni di gossip. Spesso accostato a donne bellissime, dopo la storia con Belen Rodriguez, il bel conduttore campano stavolta sta facendo discutere per una sua uscita durante la registrazione di una puntata di. In gioco c’è Manuel, concorrente non troppo fortunato.