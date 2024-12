Sport.quotidiano.net - Il bollettino Apuani subito al lavoro per preparare la delicata sfida di sabato allo stadio dei Marmi contro un Palermo in ripresa. Allarme per Schiavi, migliora Coppolaro

Leggi su Sport.quotidiano.net

. E’ questa la parola d’ordine della Carrarese e lo è ancora di più dopo la cocente debacle dell’Arechi. La squadra è tornata a Carrara nella mattinata di ieri dopo aver pernottato domenica a Salerno e haripreso ad allenarsi nel pomeriggio con una seduta di scarico per chi ha giocato ed esercitazioni volte almento del possesso palla per il resto del gruppo.si tornerà già in campo, stavoltadeiunche ha ottenuto una vittoria di prestigiolo Spezia che lo rilancia al sesto posto della classifica. I rosanero erano sulla carta una delle pretendenti alla promozione in Serie A e ora che sembrano aver ingranato possono diventarlo a tutti gli effetti. Fuori casa la squadra di Alessio Dionisi, dopo aver perso le prime due gare con Brescia e Pisa, sembra aver preso le misure perché ha inanellato solo vittorie e pareggi (6 in totale).