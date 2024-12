Ilfattoquotidiano.it - Grillo dice che il M5s è morto? Forse è morto il movimento che si illudeva di evitare i compromessi

Il, tuona oggi Beppein diretta, ribadendo la volontà di serrare con forza le dita della mano nella quale serba, a suo dire, i valori fondamentali della sua creatura stellata. Il tutto condito da irriverenti epiteti rivolti a Giuseppe Conte chiamato ‘il mago di Oz’.Quale lettura possiamo dare dello scontro tra il fondatore e l’ex presidente del Consiglio?Confesso che all’incipit dell’articolo di Recalcati che, qualche giorno fa su Repubblica, si cimentava in una lettura psicoanalitica della questione ho temuto il peggio. Ricordiamo tutti il precedente tentativo: la vigorosa lettura dell’avvento del renzismo come l’epopea del Telemaco rottamatore, portatore del nuovo e capace di fare piazza pulita dei padri ingombranti che non ne capivano il valore. E tutti sappiamo come è andata finire.