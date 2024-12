Gqitalia.it - 7 birre senza glutine buonissime

Leggi su Gqitalia.it

La birraè stata una salvezza, per gli amanti della bevanda che - dopo essersi scoperti intolleranti al noto composto peptidico (si stima che i celiaci italiani siano 600 mila, a fronte di circa 233 mila diagnosticati) - fino a qualche anno fa erano costretti a rinunciarvi del tutto. Il fatto è che i cereali tradizionalmente impiegati nella birrificazione, come l'orzo e il grano, contengono naturalmente. Finché si è pensato di impegarne alcuni che ne sono privi come miglio, riso, mais, grano saraceno, sorgo, quinoa o avena. E qui, tutto dipende dalla bravura del singolo birraio, che non potendo contare sulla salinità dell'orzo deve trovare nuovi bilanciamenti, equilibrando la dolcezza del mais, la nota di nocciola del miglio, quella di limone del sorgo. E così via. Ma si è scoperto anche che è possibile produrre birraattraverso un processo enzimatico che ne riduce la quantità sotto 20 ppm, cioè “parti di un milione” (spesso anche sotto i 10 ppm) come indicano le linee guida.