Ilveggente.it - Siviglia-Osasuna, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

è una partita valida per la quindicesima giornata dellae si gioca lunedì alle 21:00:, diretta tv e.Per ilsono lontanissimi i tempi in cui si festeggiava l’ennesima Europa League della sua storia. Eppure era il 2023, poco più di un anno e mezzo fa: soltanto che da allora, anche alla luce di una situazione non proprio florida dal punto di vista finanziario, il club è stato costretto a ridimensionarsi, tra frequenti cambi di allenatore e campionati sostanzialmente anonimi.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itOggi la squadra di Garcia Pimienta è dodicesima in classifica, con un buon margine sulla zona retrocessione e non troppo lontana da quel settimo posto che potrebbe volere dire Europa.