Quotidiano.net - Sileo: "Lucca guida il cambiamento"

Leggi su Quotidiano.net

QUELLO della carta è un settore che da tempo punta sulla sostenibilità, perché per produrre carta e cartone serve molta energia. A fine anno la produzione di carta e cartone in Italia si è attestata intorno a 7,5 milioni di tonnellate (-14% sui volumi 2022) a fronte di un calo del fatturato 27% ma le prospettive del settore nei primi nove mesi del 2024 indicano un generale miglioramento rispetto ai due trimestri precedenti. A livello di singoli comparti da segnalare, per i volumi coinvolti, la minor produzione di carte e cartoni per packaging (-10,2%), che si è però confermata poco al di sotto dei livelli del biennio pre-pandemia. Più contenuta la riduzione dei volumi di carte per usi igienicosanitari (-2,3%) rispetto a quelli sostanzialmente stabili del 2022 (+0,3% sul 2021). Sensibili le riduzioni presentate dalle carte per usi grafici (-34,3%) ed altre specialità (-19.