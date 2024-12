Tvplay.it - Milan, buone notizie: Fonseca può esultare

Leggi su Tvplay.it

Il tecnico rossonero piò contare su un enorme punto fermo, ecco di chi si tratta.I tre punti conquistati dalcontro l’Empoli confermano l’ottimo momento che i rossoneri stanno vivendo dal rientro per la sosta delle Nazionali. Prima la vittoria, sofferta, in Champions League contro lo Slogan Bratislava, e poi la bella prestazione contro i toscani uno stadio San Siro offuscato dalla nebbia. Un secco 3-0 che consente al, complice anche il pareggio dei bianconeri con il Lecce, di recuperare due punti sulla Juventus e di prepararsi al meglio per la sfida del prossimo weekend.può(LaPresse) tvplay.itAd attenderli ci sarà l’Atalanta, al momento forse la squadra più in forma del campionato, e nel mezzo ci sarà la sfida di Coppa Italia con il Sassuolo.