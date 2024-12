Thesocialpost.it - Italia, pescatore vince 300mila euro al gratta e vinci: “Lo avevo appena sognato in barca”

GIULIANOVA (TE) – Sabatino Mattiucci, 57 anni, marittimo di Giulianova, è diventato protagonista di una storia che ha subito fatto il giro dei social. Dopo una notte di pesca al largo delle coste abruzzesi, ha acquistato unda 5al bar L’Angolo di via Lepanto, scoprendo di aver vinto. La decisione di comprare il biglietto non è stata casuale: durante il riposo a bordo del motopesca Rossella, Mattiucci avevalata.La foto della celebrazione, condivisa da Radio Azzurra Giulianova, immortala il momento in cui il, circondato dai colleghi e dai titolari del bar, mostra con orgoglio il bigliettonte. “Era da un po’ che non andavamo in quel bar, ma ho insistito per tornarci”, ha raccontato Mattiucci, spiegando che il sogno gli aveva suggerito di recarsi proprio lì.