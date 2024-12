Ilfattoquotidiano.it - Hiv, le quattro strategie su cui lavorano gli scienziati per avvicinarsi a una cura. Il vaccino resta un obiettivo mancato

Siamo vicini a una. È un ritornello che sentiamo ripetere ormai da decenni e che, fino ad oggi, non si è tradotto in nulla di concreto. La verità, però, è che glici stanno lavorando senza mai arrendersi. Molti e diversi gli approcci allo studio, la maggior parte dei quali condividono uno stesso: eliminare il virus nascosto nel DNA delle nostre cellule. Perché se i trattamenti antiretrovirali riescono a bloccare la moltiplicazione dell’HIV – quindi la progressione verso lo stadio dell’AIDS e le sue complicanze – non riescono ad eliminare l’intruso che si rifugia nelle “cellule serbatoio” sparse nel corpo. Il serbatoio latente dell’HIV è dunque il motivo per cui glinon sono ancora riusciti are le persone positive al virus. Ci sonoprincipalisu cui glisono un lavoro: la cosiddetta “shock and kill” con i farmaci tumorali; l’editing genetico con Crispr-Cas9; gli anticorpi neutralizzanti ad ampio; e l’immunoterapia per potenziare la risposta immunitaria.