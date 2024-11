Lapresse.it - Usa, Trump vede il premier canadese Trudeau: “Incontro molto produttivo”

Leggi su Lapresse.it

Si è svolto sabato pomeriggio in Florida untra il presidente americano eletto, Donald, e il primo ministroJustin. Tra i temi trattati quello dell’immigrazione clandestina, del contrasto al Fentanyl e degli accordi commerciali tra i due Paesi. “Ho appena avuto uncon il primo MinistroJustin, durante il quale abbiamo discusso di molti argomenti importanti che richiederanno la collaborazione di entrambi i Paesi per essere affrontati, come la crisi del Fentanyl e delle droghe che ha decimato così tante vite a causa dell’immigrazione clandestina, gli accordi commerciali equi che non mettono a rischio i lavoratori americani e l’enorme deficit commerciale che gli Stati Uniti hanno con il Canada“, ha reso noto su Truth il prossimo inquilino della Casa Bianca.