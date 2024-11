Tpi.it - Continuavano a chiamarlo Trinità: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

: trama, cast e streaming delsu4Questa sera, sabato 30 novembre 2024, alle ore 21,20 su4 va in ondadel 1971 diretto da E.B. Clucher.italiano del genere spaghetti-western, con la coppia Bud Spencer e Terence Hill, è il seguito di Lo chiamavano., interpretato dagli stessi protagonisti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaCalifornia, ‘800. Bambino, bandito robusto e rissoso, è rimasto solo, appiedato e senza munizioni dopo uno scontro a fuoco in pieno deserto. Incontra altri quattro fuorilegge e, dopo avergli elemosinato delle pallottole, li deruba di cavalli, denaro e fagioli appena cucinati, e ne colpisce uno con un pugno in testa lasciandolo offeso.Più tardi sopraggiunge suo fratello, pistolero malvestito e scansafatiche, sdraiato nella sua solita treggia.