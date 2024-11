Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, al via la nuova raccolta differenziata a Brisighella: ecco quando

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 29 novembre 2024 – Interesserà oltre 4.300 utenze, nella fattispecie 3.974 famiglie (di cui 918 non residenti) e 328 attività, laSmeraldo’ per i, al via da lunedì prossimo (2 dicembre) in tutto il territorio comunale di. Dove ritirare il kit diI cittadini titolari del contratto Tari non presenti al momento del passaggio degli incaricati Hera hanno trovato in buchetta un coupon con cui l’intestatario Tari o suo delegato dovrà ritirare il kit di(composto da due Carte Smeraldo, bidoncino sottolavello per il rifiuto organico e relativi sacchetti compostabili, più eco-borse per facilitare le famiglie nella separazione deiin casa) alla stazione ecologica di via Lanzoni, aperta il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.