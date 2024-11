Scuolalink.it - Sharenting: condividere le immagini dei figli online, pro e contro

Leggi su Scuolalink.it

Lo, termine nato dalla fusione di “share” () e “parenting” (genitorialità), identifica la pratica di pubblicarecontenuti che riguardano i propri, come foto, video o persino ecografie. Sebbene documentare emomenti felici sia comprensibile, questo fenomeno comporta rischi significativi per la privacy e il benessere dei minori. Riflettere su queste implicazioni diventa essenziale per un uso responsabile dei social. Rischi delloLa condivisione eccessiva può compromettere l’identità digitale dei minori, influendo negativamente sulla loro personalità e creando un’immaginenon scelta da loro. Foto o video imbarazzanti possono generare tensioni familiari quando i, crescendo, prendono coscienza di questi contenuti. Inoltre, il rischio di utilizzi impropri, come pedopornografia o estorsioni, resta elevato.