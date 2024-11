Udine20.it - Udine: 59 nuovi alberi in Borgo Stazione

27 novembre 2024 – L’Amministrazione comunale diha cominciato a piantumare 59di pero in via Leopardi, un passo atteso verso la riqualificazione ambientale e il miglioramento della qualità urbana nella zona di. L’iniziativa segue la recente rimozione delle siepi e mira a rendere l’area più verde e vivibile, con notevoli benefici per il benessere dei cittadini, la qualità dell’aria e la mitigazione delle isole di calore estive. Nella stessa via Leopardi ne sono già presenti 23.I peri scelti per l’intervento, ampiamente utilizzati in contesti urbani, sono pienamente compatibili con le attuali condizioni climatiche. A, infatti, sono già censiti 73 dei molti peri che sono distribuiti in diverse aree della città, come via Quarto, viale Palmanova, via Leopardi stessa e molte scuole e spazi verdi, dove si sono dimostrati perfettamente integrati.