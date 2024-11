Movieplayer.it - Tax credit: il Tar del Lazio accoglie il ricorso dei piccoli produttori cinematografici contro la riforma

Leggi su Movieplayer.it

Ildeiladel Taxè stato accolto in via cautelare dal Tar del. Ildi dodiciladel Taxdell'ex ministro della cultura Sangiuliano è stato accolto dalla seconda sezione del Tar del. La decisione definitiva relativa l'annullamento o meno delle norme contestate è stata quindi rimandata al 4 marzo 2025, "ai sensi dell'articolo 55, comma 10 codice di procedura amministrativa". La decisione riguardante il decreto Il tribunale, per evitare la sospensione tout court del provvedimento, ha deciso di accorciare il più possibile la trattazione in sede di merito, lasciando per ora inalterata l'efficacia del decreto. La capogruppo democratica in Commissione Cultura della Camera, Irene .