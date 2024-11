Oasport.it - Pentathlon, il nuovo sport è già stato provato nelle categorie giovanili. I risultati degli italiani

Se a livello senior fino ai Giochi di Parigi 2024 si è ancora mantenuta l’equitazione, che a partire dalla prossima stagione internazionale verrà sostituita dalla prova ad ostacoli, a livello giovanile la nuova disciplina è stata già introdottaprincipali competizioni, e gli azzurrini si sono fatti valere.In Lituania, a Druskininkai, nei Mondiali Under 19, Denis Agavriloaie ha centrato la piazza d’onore, mentre Annachiara Allara è stata 15ma nel settore femminile, con i due azzurrini che in coppia hanno chiuso quarti nella staffetta mista.In Portogallo, invece, a Caldas da Rainha, nei Mondiali Under 17 Federico Visco si è classificato 14°, mentre la stessa Annachiara Allara si è rivelata la migliore tra le azzurrine, terminando quinta, completando poi l’opera con il successo nella staffetta femminile in coppia con Sara Beggio.