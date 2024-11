Ilgiorno.it - La Villa dimenticata, il progetto arenato. L’area ex Buon Pastore è il simbolo del degrado alle porte del centro

Monza – Arrivati a metà mandato elettorale, i monzesi danno la pagella alla Giunta Pilotto, dalla viabilità e quindi la qualità dell’aria, al verde,compensazioni edilizie,richieste di non cementificare tutta la città. Fra queste la difesa dell’ultimo angolo di verde deldi Monza:ex. Come fa osservare il Comitato a salvaguardia delnel Libro Bianco dei quartieri, tuttaè sottoposta a vincolo della Soprintendenza dal 2004. “Chi possiede un bene vincolato deve proteggerlo e conservarlo al meglio – fanno notare i cittadini –. Perché non è stata protetta daldel? Perché nessuno viene punito per l’incuria di un bene storico monumentale comeAngela e un bene comune come il suo parco?”. Si tratta di un’area di 18mila metri quadrati su cui pesa unedilizio per l’edificazione di tre grattacieli (di 12, 10 e 9 piani), in pienostorico, che stravolgeranno lo skyline del quartiere e l’armonia dell’insediamento storico, architettonico e monumentale del