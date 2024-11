Giuseppe Barca c’è un irpino alla guida del team che ha vinto il Nobel del calcolo ad alte prestazione

Leggi su Ildenaro.it

Un ricercatore italiano, il professore associato, hato ilhe hail “” deladprestazioni, il Gordon Bell Prize, per una ricerca innovativa e trasformativa.è originario di Avellino e ha studiato all’Università di Salerno.“Il Premio – si legge in una nota – riconosce la ricerca rivoluzionaria deldal titolo: “Breaking the Million-Electron and 1 EFLOP/s Barriers: Biomolecular-Scale Ab Initio Molecular Dynamics Using MP2 Potentials” (Superamento delle barriere di un milione di elettroni e 1 EFLOP/s: dinamiche molecolari ab initio su scala biomolecolare usando potenziali MP2)”.Il software, continua la nota, “consentirà di sviluppare nuovi farmaci in modo più rapido ed economico, anche per malattie che finora sono state troppo difficili da trattare.