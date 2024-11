Inter-news.it - Champions League, risultati e classifica di oggi: Inter prima! Manchester City shock

Serata divalida per la quinta giornata. Le partite del martedì hanno riservato alcune sorprese, nonché tantissimi gol. L'ha vinto contro il Lipsia, portandosi da sola al primo posto nella: vince 3-0 e si fa rimontare 3-3 dal Feyenoord. Ie laaggiornata didelle partite di martedì 26 novembreSlovan Bratislava-Milan 2-3 21? Pulisic, 24? Barseghyan, 68? Leao, 71? Abraham, 88? MarcelliSparta Praga-Atlético Madrid 0-6 15? e 59? Julian Alvarez, 43? Llorente, 70? Griezmann, 85? e 89? CorreaBarcellona-Brest 3-0 10? e 90'+2? Lewandowski, 66? OlmoBayer Leverkusen-Red Bull Salisburgo 5-0 8? e 30 Wirtz, 11? Grimaldo, 61? Schick, 72? GarciaBayern Monaco-PSG 1-0 38? Kim-Feyenoord 3-3 44? e 53? Haaland, 50? Gundogan, 75? Moussa, 82? Gimenez, 89? HanckoSporting CP-Arsenal 1-5 7? Martinelli, 22? Havertz, 45'+1? Gabriel, 47? Inacio, 65? Saka, 82? TrossardYoung Boys-Atalanta 1-6 9? Retegui, 11? Ganvoula, 28? e 56? De Ketelaere, 32? Kolasinac, 39? Retegui, 90? Samardzic13Barcellona 12Liverpool 12*Atalanta 11Bayer Leverkusen 10Monaco 10*Arsenal 10Sporting CP 10Brest 10Borussia Dortmund 9*Bayern Monaco 9Aston Villa 9*Atletico Madrid 9Milan 98Juventus 7*Lille 7*Celtic 7*Dinamo Zagabria 7*Feyenoord 7Real Madrid 6*Benfica 6*Club Brugge 6*PSV 5*Stoccarda 4*PSG 4Shakhtar Donetsk 4*Sparta Praga 4Girona 3*Salisburgo 3Bologna 1*Sturm Graz 0*Lipsia 0Stella Rossa 0*Slovan Bratislava 0Young Boys 0*Le squadre con una partita ancora da giocare