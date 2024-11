361magazine.com - Laura Ferrato premiata al Premio Letterario Milano International

un prestigioso riconoscimentoHa ricevuto un riconoscimento speciale all’ottava edizione del, che si è svolto lo scorso 23 novembre presso la Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di, capo ufficio stampa Mediaset, è stata insignita di un prestigioso riconoscimento per la sua brillante carriera e la sua inconfondibile competenza nel settore della comunicazione.Un autentico attestato di stima che sottolinea il ruolo fondamentale della comunicazione nel nostro mondo e che premia una professionista che ha saputo coniugare con maestria la passione per le parole con la capacità di trasmettere messaggi chiari ed efficaci.La serata, ricca di momenti emozionanti e interventi di ospiti illustri, ha celebrato non solo l’eccellenza letteraria, ma anche i valori della solidarietà e dell’impegno sociale.