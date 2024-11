Scissione causa e nuovo partito con Raggi e Di Battista | cosa farà Beppe Grillo dopo la sfiducia del M5s

Leggi su Open.online

La parola chiave è. Il progetto è quello di unalegale per rivendicare nome e simbolo. E poi unMovimento 5 Stelle. Con Virginia, Alessandro Die Danilo Toninelli.to dall’Assemblea Costituente del Movimento 5 Stelle, non ha intenzione di mollare la sua creatura a Giuseppe Conte senza combattere. Ela battuta sui francescani diventati gesuiti si prepara a dare battaglia. Intanto ricordando il detto «falso come un gesuita», che i suoi vorrebbero appioppare all’ormai ex Avvocato del Popolo. Mentre sarebbe in preparazione un video per annunciare la nuova discesa in campo. E soprattutto la guerra legale. Che potrebbe cominciare proprio con una richiesta all’Assemblea. Quella di chiedere unvoto sulle regole statutarie. Per la quale il Garante ha cinque giorni di tempo.