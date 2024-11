Bergamonews.it - Al Policlinico San Pietro arriva il “Teddy Bear Hospital”, per combattere la paura di medici e ospedali nei bambini

Ponte San. Si è tenuto domenica 24 novembre, al reparto di Pediatria e al Pronto Soccorso Pediatrico delSan(Gruppo San Donato), il progetto “” (TBHP), un percorso formativo e divertente per avvicinare il bambino al mondo dell’ospedale.Il progetto TBHP, diffuso a livello mondiale,per la prima volta alSangrazie alla collaborazione tra Rotaract Distretto 2042 (Rotaract Club di Bergamo, Rotaract Club di Bergamo Città Alta e Rotaract Club di Treviglio Romano e Pianura Bergamasca) e il Gruppo San Donato, con il patrocinio di GSD Foundation ETS e ha come obiettivo principale quello di aiutare ilanei confronti di.Il progetto si propone di far familiarizzare icon l’ambiente di cura, in modo da ridurre significativamente i loro livelli di ansia e di stress quando devono affrontare una visita medica.