The Beast”, la frammentazione delle immagini che nelle emozioni ritrova l’uomo

Titolo: TheTitolo originale: TheRegia: Bertrand BonelloPaese di produzione / anno / durata: Francia, Canada / 2023 / 146 minSceneggiatura: Bertrand Bonello, Guillaume Bréaud, Benjamin CharbitFotografia: Josée DeshaiesMontaggio: Anita RothSuono: Anna Bonello, Bertrand BonelloCast: Léa Seydoux, George MacKay, Guslagie Malanda, Dasha Nekrasova, Martin Scali, Elina Löwensohn, Marta Hoskins, Julia Faure, Kester Lovelace, Felicien Pinot, Laurent LacotteProduzione: Les Films du Bélier, My New Picture, arte France Cinéma, Sons of Manual, Ami Paris, Jamal Zeinal ZadeDistribuzione: I Wonder PicturesProgrammazione: Lo Schermo bianco (Lab80) BergamoLa paura e l’amore che rendono vivi nella lotta contro l’intelligenza artificiale e leframmentate del presente. Una ricerca dell’ (e nell’) emozione, che riflette sulledistruttive del contemporaneo, è la spinta istintiva di “The”, il nuovo film di Bertrand Bonello, al cinema dal 21 novembre.