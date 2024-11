Lanazione.it - “Non diagnosticarono la lussazione della spalla”. Radiologo e ortopedico condannati a risarcire

Sarzana (La Spezia), 24 novembre 2024 – Settantamila euro di risarcimento al datore di lavoro per non essersi accortisubita da una paziente. È il risarcimento che la sezione ligureCorte dei Conti ha imposto a undi 54 anni e a undi 65, all’epoca dei fatti operanti al San Bartolomeo di Sarzana, nei confrontiAsl 5. La sentenza, arrivata nei giorni scorsi, ha presso le mosse dall’iniziativaprocura contabile per l’accertamentoresponsabilità del danno erariale indiretto inferto all’azienda sanitaria locale, alla lucesentenza con cui il tribunale civileSpezia aveva portato Asl 5 ala paziente con 100.098,47 euro oltre spese legali. Il caso trae origine dall’omessa diagnosiposterioredestra subita da una donna da partestruttura di Ortopedia dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana, dove la donna si era rivolta nel maggio del 2011 a seguito di una caduta accidentale sul luogo di lavoro.