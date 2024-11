Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 6-3, Test Match rugby in DIRETTA: azzurri in superiorità numerica per 10 minuti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23?- Resta giallo il cartellino di Barrett, che tra 7rientrerà in campo.23?- Ospiti che recuperano palla grazie ad un’ottima contro ruck.22?- Tra l’altro il cartellino giallo di Barrett è sotto revisione, quindi il capitano degli All Blacks rischia grosso.21?- Ingenuità di Capuozzo, che sbaglia la ricezione. Fortunatamente a vantaggio acquisito arriva anche l’in avanti neozelandese.20?- Ed arriva il cartellino giallo per il capitano Barrett, che ha effettuato un placcaggio rivoltando l’avversario in maniera irregolare.20?- Attenzione. Il TMO richiama l’arbitro dopo aver notato qualcosa.20?- Attacco infinito degli ospiti, che con ondate furiose cercano di sfondare la difesa azzurra.18?- Altro calcio di punizione per la, che stavolta sceglie di entrare nei 22ni.