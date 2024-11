Ilfattoquotidiano.it - “Il 2024 è stato l’anno più difficile della mia vita”: lo sfogo di Chiara Ferragni

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Il? Èpiùmia”. È un bilancio decisamente in chiaroscuro quello cheha tracciato, a sorpresa, in un post su Instagram. Il pretesto è un anniversario importante nelladell’imprenditrice digitale, il trasferimento con l’allora marito Fedez e i due figli nella nuova casa milanese, il superattico di tre piani a Citylife del valore di circa 5 milioni di euro. Il trasloco avvenne il 22 novembre di un anno fa, appena poche settimane prima che scoppiasse il “pandoro gate” e tutta la sua– privata e pubblica – venisse stravolta.IL POST DISUL SUO “ANNO NERO”La fine di ogni anno è sempre il momento in cui si tracciano bilanci (e si fanno buoni propositi per il futuro). E il bilancio diè decisamente agrodolce, come ammette lei stessa definendo ilil suo “anno nero”.